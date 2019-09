Italia, contro la Grecia per la matematica: gli azzurri si qualificano se…

Una vittoria, l’ennesima, di un ciclo da record. L’Italia di Roberto Mancini corre, anzi vola. Sei vittorie in sei gare di qualificazione. Un cammino mai così limpido, certificato dal successo di ieri sera in terra finlandese. A differenza delle gare precedenti, a Tampere così come in Armenia gli azzurri soffrono un po’ di più ma riescono a fare bottino pieno. Una condizione fisica non ottimale ha influito sicuramente su un tipo di gioco che richiede un gran dispendio di energie.

Adesso, la qualificazione aritmetica è veramente ad un passo. I punti per Bonucci e compagni sono 18, al secondo posto c’è invece la Finlandia a 12 e al terzo l’Armenia a 9. In due passeranno alla fase finale. 9 i punti di distacco al momento, dunque, dalla terza classificata, ma mancano quattro giornate. Il prossimo impegno per i ragazzi di Mancini sarà tra poco più di un mese, il 12 ottobre in casa contro la Grecia. Test tutt’altro che difficile, visto il risultato dell’andata ed il deludente cammino di Manolas e compagni. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa serve all’Italia per raggiungere la qualificazione aritmetica, che a questo punto potrebbe già arrivare a breve.

L’ITALIA SI QUALIFICA SE…