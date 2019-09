Italia, si pensa già alla Finlandia: partenza per Tampere, Verratti lascia il ritiro

Qualificazione sempre più vicina. Dopo il successo di ieri in terra armena, per la nazionale italiana di Roberto Mancini manca veramente poco per la matematica conquista dell’accesso ad Euro 2020. Intanto domenica sera c’è la difficile sfida in casa della Finlandia.

Proprio questo pomeriggio gli azzurri, dopo la seduta mattutina a Yerevan presso il centro sportivo dell’Accademia della federazione armena (seduta in campo solo per chi non ha giocato ieri, il resto tra palestra e piscina), raggiungeranno Tampere, teatro della partita di domenica sera. Marco Verratti, ammonito ieri e squalificato, non potrà scendere in campo ed ha dunque lasciato i compagni.