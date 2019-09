Italia, prime ipotesi sui gironi di Euro 2020: le possibili avversarie degli azzurri, spauracchio Belgio

L’Italia di Roberto Mancini si sta comportando benissimo nelle qualificazioni agli Europei del 2020. Gli Azzurri hanno ottenuto 6 vittorie su 6 in un girone abbastanza semplice. Un’edizione unica nel suo genere quella dell’anno prossimo. Sarà il primo Europeo itinerante della storia.Si giocherà in 12 Paesi: Italia, Azerbaijan, Russia, Danimarca, Olanda, Romania, Inghilterra, Scozia, Spagna, Repubblica d’Irlanda, Germania e Ungheria. Le nazioni ospitanti qualificate verranno inserite automaticamente nei sei gironi. Se entrambe le nazioni abbinate si qualificano, verrà condotto un sorteggio per determinare quale giocherà in casa lo scontro diretto, mentre in caso una delle due non si qualifichi l’altra avrà il vantaggio di giocare le tre partite del girone in casa. Questa parte del regolamento tocca da vicino l’Italia, visto che la nostra Nazionale è abbinata all’Azerbaijan, praticamente già fuori dai giochi con un solo punto in 5 partite di qualificazione.

Una prima buona notizia per l’Italia, che quindi giocherà le sue 3 partite della fase a gironi tutte allo Stadio Olimpico di Roma. Una seconda buona notizia è che, a meno di clamorosi colpi di scena, gli Azzurri eviteranno Spagna e Inghilterra, teste di serie come noi. Più complicato al momento il discorso legato a Germania e Olanda, visto che queste due Nazionali sono inserite nello stesso gruppo di qualificazione e ad oggi l’Irlanda del Nord si è messa di mezzo. La Germania è prima con 12 punti, avendo vinto lo scontro diretto con i nord-irlandesi proprio ieri. L’Olanda sarebbe al momento eliminata con i suoi 9 punti al terzo posto, ma i Tulipani hanno una partita in meno rispetto alle prime due ed inoltre hanno gli scontri diretti con i tedeschi. Fatto sta che ipotizzando un verosimile passaggio di Germania e Olanda alla fase finale una delle due potrebbe essere in seconda fascia.

Alla fase finale di Euro 2020 andranno 24 squadre, che saranno divise in 6 gironi da 4. Il sorteggio della fase finale si svolgerà il 30 novembre 2019 a Bucarest. Il sorteggio vede la partecipazione delle prime due classificate nei 10 gironi di qualificazione (che terminano a novembre 2019) e le eventuali quattro vincitrici degli spareggi della Nations League (marzo 2020). Se una delle vincitrici degli spareggi è già qualificata alla fase finale si procederà a sostituirla con quella che la segue nel ranking della Uefa. Ad oggi, possiamo ipotizzare una parte delle qualificate alla fase finale.

POSSIBILI QUALIFICATE

ITALIA, SPAGNA, INGHILTERRA, UCRAINA, GERMANIA, OLANDA, REPUBBLICA D’IRLANDA, BELGIO E RUSSIA.

In base a questa ipotesi e alla suddivisione operata dalla Uefa in base alle sedi delle gare potremmo avere:

Gruppo A: Italia

Gruppo B: Russia

Gruppo C: Olanda

Gruppo D: Inghilterra

Gruppo E: Spagna, Repubblica d’Irlanda

Gruppo F: Germania

Belgio ed Ucraina, in quanto Paesi non ospitanti, non saranno teste di serie. Sopratutto i Diavoli Rossi sono una Nazionale attrezzata per arrivare in fondo e consapevole della propria forza, dopo il terzo posto ai Mondiali di Russia. Anche l’Ucraina di Shevchenko non è compagine da sottovalutare, avendo in rosa elementi di tutto rispetto e anche alcuni brasiliani naturalizzati. Mancano all’appello 13 squadre. Il Portogallo non dovrebbe avere problemi a qualificarsi (nonostante rischi qualcosa con la Serbia); nel gruppo A sarà una tra il sorprendente Kosovo (8 punti) e la Repubblica Ceca (6) ad arrivare alla fase finale. Nel gruppo D è un duello tra Danimarca e Svizzera. Qui bisogna fare una valutazione a parte. In caso di passaggio dei danesi si avrebbe la certezza di un gruppo B di Euro 2020 con Russia e Danimarca. Qualora fossero gli elvetici ad avere la meglio, bisognerà vedere dove andranno a finire gli uomini di Petkovic. Uno dei gruppi, ad oggi, più aperti è quello E. La Croazia (10) comanda con una sola lunghezza di vantaggio su Slovacchia e Ungheria (9). Le tre squadre hanno 5 partite disputate, mentre il Galles a 6 punti ha una partita in meno e potenzialmente potrebbe essere a 9. Nel girone F saranno Svezia, Romania e Norvegia a giocarsi un posto. Nel gruppo G la Polonia conserva due lunghezze di vantaggio sulla Slovenia e tre sull’Austria, anche se Macedonia e Israele a 8 non paiono tagliate fuori. Nel gruppo H la Francia è in testa ma a pari punti con Turchia e Islanda. Les Bleus dovrebbero qualificarsi, mentre le altre due si giocheranno il secondo posto. Occhio anche alla posizione dei francesi al sorteggio. Infine, nel girone dell’Italia sembra essere la Finlandia la seconda forza, anche se l’Armenia ci proverà fino all’ultimo.

Dovendo ipotizzare un girone per l’Italia, ad oggi, potremmo dire che sarebbe un girone abbordabile sulla carta, qualora non dovessimo avere la sfortuna di trovare il Belgio come seconda forza del girone.

GRUPPO A: ITALIA, SVEZIA, SLOVENIA, KOSOVO.

Qualora gli Azzurri avessero la sfortuna di trovare il Belgio sulla loro strada, si potrebbe ipotizzare un girone di questo tipo:

GRUPPO A: ITALIA, BELGIO, TURCHIA,SLOVACCHIA.

La fase finale del torneo inizierà il 12 giugno 2020 con la partita inaugurale a Roma, che vedrà impegnata la nostra Nazionale. La finale è in programma il 12 luglio allo stadio di Wembley a Londra. Un Europeo che si preannuncia entusiasmante e coinvolgente. Non sembra poter esserci una vera e propria favorita, ma rispetto alle edizioni passate un equilibrio, con diverse squadre sullo stesso piano. Non resta che aspettare la prossima tornata di partite di qualificazione ad ottobre e a novembre per capirne di più sulle possibili partecipanti, sperando che già dalla prossima gara l’Italia possa pensare all’esordio del 12 giugno.