Italia Under 20, buona la prima di Daniele Franceschini: 2-0 alla Polonia nel Torneo 8 Nazioni

Al Comunale di Caldiero la Nazionale Under 20 conquista la sua prima vittoria (2-0) con la Polonia nel Torneo ‘8 Nazioni’. Una bella prova corale orchestrata da Daniele Franceschini, che al suo esordio sulla panchina ereditata da Paolo Nicolato non poteva fare meglio. Decidono la partita i gol di Capone e Raspadori, uno per tempo, per un risultato che poteva essere più eclatante ma che soddisfa il tecnico: “I primi 15′ abbiamo faticato a trovare le giuste distanze, ma una volta che la squadra ha cominciato a muoversi insieme, è migliorato il pressing e abbiamo cominciato a costruire gioco. Mi è piaciuto l’atteggiamento dei giocatori e complessivamente la prestazione è stata buona. Avremmo potuto segnare di più, e in questo senso dovremo migliorare, ma sono soddisfatto: è stato un buon inizio”.