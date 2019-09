Italia Under 21, le parole di Locatelli: “Il gruppo è maturo e ha tanta esperienza”

”Il gruppo è già maturo ed ha tanta esperienza, ha già fatto cose importanti. Nessuna partita è facile, dobbiamo sempre cercare di vincere”. Il centrocampista del Sassuolo, Manuel Locatelli In vista dell’amichevole dell’Under 21 a Catania contro la Moldavia, parla della nuova avventura con gli azzurrini e con i neroverdi. ”Ora sono più maturo con più idee e sono più esperto ma ho tanta voglia di imparare e di mettermi in gioco. E’ un percorso importante quello che ho fatto con l’Under 21, purtroppo l’anno scorso l’abbiamo chiuso male. Il mister non lo conosco, lo sto conoscendo adesso, mi sembra una brava persona, lo sto conoscendo sul campo. Ha già fatto capire le sue idee” ha detto a Raisport. La fascia da capitano? ”Non lo so – aggiunge Locatelli – questo lo deciderà il mister”. Poi Locatelli si sofferma sulla sua avventura al Sassuolo: ”Ora in campionato sono felicissimo con il Sassuolo, è un gruppo già collaudato, unito e coeso”.