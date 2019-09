Italia Under 21, Nicolato dopo il Lussemburgo: il match, il tipo di gioco e la sostituzione di Kean

“E’ stata una buona Italia ma possiamo migliorare. Nel primo tempo, per esempio, abbiamo portato troppo la palla ma lo spirito e’ buono, c’e’ tanta strada da fare e vedremo il prosieguo”. Sono le dichiarazioni di Paolo Nicolato, ct dell’Under 21 dopo il successo per le Qualificazioni Under 21 contro il Lussemburgo. “Questo tipo di gioco tende a sfiancare gli avversari che si chiudono dietro e raccogliamo i frutti nel secondo tempo. Ma anche il primo e’ stato discreto – la sua analisi ai microfoni di Rai Sport – anche se abbiamo avuto qualche problema offensivo nel giocare contro una squadra chiusa”. Kean e’ stato sostituito nell’intervallo, dopo un gol su rigore e un’ammonizione. “Moise stringeva molto e pensavo fosse giusto allargare gli spazi e in questo Sottil e’ molto bravo. Abbiamo giocatori importanti e preferisco utilizzarli quando posso”, ha aggiunto Nicolato assicurando che con l’ex attaccante della Juventus “non c’e’ stato nessun problema”.