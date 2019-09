Italia Under 21, Paolo Nicolato: “Siamo stati accolti benissimo dal Catania e siamo felici di essere qui”

La Nazionale Under 21 è giunta oggi a Torre del Grifo. Nel pomeriggio, gli Azzurrini hanno svolto la prima delle otto sedute d’allenamento che condurranno all’amichevole con la Moldavia, in programma venerdì 6 settembre alle 18.30 allo stadio “Angelo Massimino”. La delegazione azzurra è stata accolta cordialmente dal patron Pulvirenti. Il calcio Catania esprime i migliori auspici in vista delle prossime gare della selezione guidata dal tecnico Paolo Nicolato.

Paolo Nicolato ha tenuto oggi, a Torre del Grifo, la prima conferenza stampa in ritiro del nuovo corso dell’Italia Under 21. L’allenatore degli “Azzurrini” ha speso parole di rilievo per il club, per Torre del Grifo Village e per la città di Catania: “Questo centro è bellissimo, soddisfa tutte le nostre esigenze: strutture di questo livello non ce ne sono tante e siamo molto felici di essere qui. Siamo stati accolti benissimo dal Calcio Catania e siamo venuti molto volentieri perché sapevamo cosa avremmo trovato: non è la prima volta che le nostre Nazionali frequentano Torre del Grifo e questa città, quando veniamo in queste zone respiriamo sempre un grande entusiasmo nei nostri confronti. I ragazzi stanno bene e siamo davvero contenti”. Il Calcio Catania ringrazia il tecnico federale per i sinceri apprezzamenti.