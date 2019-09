“Juve ancora la più forte? Chi è l’antagonista?” I pensieri di Pirlo, Platini e Mauro

Solo due giornate di campionato, ancora poco per tracciare un bilancio della Serie A 2019-2020. A tal proposito però, a margine della Golf Cup della Fondazione Vialli e Mauro, hanno parlato Andrea Pirlo, Michel Platini e Massimo Mauro. Ecco le loro parole.

PIRLO – “L’Inter è la più attrezzata per lottare a lungo con la Juve. L’assenza di Chiellini peserà, è capitano e leader. Ma la Juve ha comprato giovani di talento che saranno all’altezza. Dybala? Nella Juve, nel Real o nel Barcellona devi adattarti, chi è più bravo gioca. Higuain è il migliore, lo era già l’anno scorso poi è andato al Milan. Segna, fa assist, sa giocare con la squadra. La Juve è la squadra più forte, ma ci vuole tempo perché ci sono idee nuove”.

PLATINI – “Ero allo stadio sabato sera: la Juventus quando è in forma è fortissima. Poi c’è stato un calo, ma mi sono divertito. Mi è piaciuto il gol di Higuain, come ha giocato Khedira ma le difese non sono state buone. Il Napoli ha giocato bene a pallone, da francese mi sono divertito per il 4-3, è stato bellissimo”.

MAURO – “Sarri è una persona intelligente, non ha stravolto tutto adeguandosi alla Juventus. Il Napoli non mi è piaciuto, la Roma è sempre la solita e l’Inter sta facendo grandi cose. Pur avendo un organico meno forte della Juve, è un gruppo tosto e si vede la mano di Antonio Conte: sono gli unici in grado di impensierire la Juventus, che vincerebbe lo scudetto anche con la squadra B. L’abbondanza un problema? Sì, per gli altri. Magari avere questi problemi: hanno giocatori pazzeschi in ogni reparto. Rabiot sa che se non gioca è perché c’è un altro bravo quanto lui, se Dybala non gioca c’è Ronaldo. Questa è la forza della Juventus”.