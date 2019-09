Juve, importanti indicazioni di Sarri in conferenza: ecco cosa ha deciso per combattere l’emergenza terzini

“Difesa a tre? No“. Come preventivabile, nessuna rivoluzione nel modulo da parte di Maurizio Sarri dopo l’emergenza terzini. Queste le sue parole in conferenza alla vigilia del match della Juve contro la Spal: “La difesa a tre per me è difficile da proporre, se non per gestire qualche piccolo spezzone di partita. Il rischio di finire a 5 è elevato. Abbiamo provato ieri una soluzione e oggi ne proveremo un’altra e sceglieremo. Da escludere o quasi che venga adattato uno dei centrali per la fascia sinistra perché sono tutti destri e si rischia di creare un problema non indifferente. Vediamo fra i piedi sinistri chi si potrebbe adattare meglio”.

“Ronaldo può giocare con tutti i giocatori. Quando due calciatori hanno qualità tecniche di grandissimo livello, possono sempre giocare insieme. Higuain, Dybala e Ronaldo possono coesistere, a coppia e in certi momenti della partita anche tutti e tre”.