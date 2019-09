Juve, Sarri: “Difficoltà all’inizio, ma poi molto bene. Stasera guarderò il Leverkusen”

“Abbiamo avuto difficoltà nel trovare il giusto rimo nella parte iniziale della partita, che è sempre la più difficile. Poi abbiamo fatto bene, creando molto e concedendo poco. Sono contento della prova di Matuidi nel ruolo inedito, anche degli ingressi dalla panchina. Questo è importante”. Sono le parole a Sky Sport del tecnico della Juventus Maurizio Sarri al termine della partita vinta dai bianconeri contro la Spal. “La palla all’inizio non viaggiava molto rapidamente, Pjanic sta crescendo molto non solo nel numero di palloni che tocca ma anche nelle verticalizzazioni. Emre Can? Dopo la delusione era importante rivederlo con questa determinazione, un giocatore che può tornarci sicuramente utile”.

“Dybala è un giocatore importante per noi. Ci dà qualità e soluzioni offensive. Oggi ho visto molto vivo anche Cristiano, lo stesso Higuain sta bene e chiunque scelgo la risposta è positiva. Questo per noi è determinante. L’Inter? Non l’ho ancora visto giocare, mi sono concentrato solo sui nostri avversari tanto che stasera guarderò due partite del Leverkusen. Ma non avevo dubbi che l’Inter potesse far bene, il campionato quest’anno è molto più combattuto”.