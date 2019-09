Juve Stabia, il club manager fa sognare i tifosi: “Quagliarella vorrebbe chiudere qui la carriera”

“Mi sono trovato a parlare con Fabio (Quagliarella, ndr) e abbiamo fatto una promessa che riguarda la sua terra, la sua città. Lui è legatissimo a Castellammare, e la promessa è quella che prima di smettere vorrebbe indossare la nostra maglia“. Sono le parole del club manager della Juve Stabia Giovanni Improta a Radio Stereo 5.

“Penso che un calciatore come Fabio che dice queste cose per tutti i cittadini di Castellammare sia motivo d’orgoglio. Sarebbe bellissimo, però è normale che Fabio abbia ancora qualche altro anno per dire la sua, e lo sta dimostrando, nonostante sia un po’ avanti con gli anni. Ci auguriamo di poterlo accogliere, magari in Serie A, a Castellammare. Sarebbe una favola a lieto fine che penso tutti abbiano nel cuore”.