Juve, che stoccate di Cobolli Gigli: “Marotta ci sa fare, Paratici presuntuoso. Non ho stima per Sarri”

Stoccate durissime da parte dell’ex presidente della Juventus Cobolli Gigli nei confronti di Fabio Paratici e Maurizio Sarri. Queste le sue parole a Radio Punto Nuovo.

“Il problema Emre Can nasce da un mercato mal gestito da Paratici. Marotta non si sarebbe mai comportato cosi! Giocatori come Emre Can e Mandzukic non possono essere esclusi, Dybala è stato inserito nella lista Champions solo perché non sono riusciti a venderlo. Agnelli e Paratici hanno sbagliato, il primo ha lasciato all’altro troppo margine di scelta. I giocatori sanno che, se giocano bene, possono trovare altre squadre interessate a loro a gennaio, magari anche più prestigiose. Marotta è riuscito a sistemare Icardi perché ci sa fare, Paratici invece no, è un presuntuoso. Sarri? È risaputo che io non abbia grande stima nei suoi confronti. Non posso nascondere che sia con il Napoli che con il Chelsea, ha fatto molto bene, ma c’erano altri allenatori che potevano essere scelti al suo posto. Guardiola, per dirne uno. Sono uno che non dimentica, ricordo gesti e parole di Sarri. In quei casi ha esagerato e non penso possa cambiare, ha un’età e non succederà. Vediamo cosa farà come tecnico”.