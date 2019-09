Juventus, blitz della Polizia: arrestati capi ultras, le accuse sono pesantissime [DETTAGLI]

La Juventus è reduce dal deludente pareggio in campionato contro la Fiorentina, nel complesso una brutta prestazione dei bianconeri che adesso non sono più in testa alla classifica, adesso la squadra di Sarri si prepara per la gara di Champions League contro l’Atletico con l’obiettivo di iniziare bene il percorso in Europa. Nel frattempo nelle ultime ore blitz della Polizia nella curva dei tifosi della Juventus, nel dettaglio i capi e i principali referenti dei gruppi ultras bianconeri sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Torino, sono state emesse dal gip 12 misure cautelari, le accuse sono molte pesanti: associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. In corso anche decine di perquisizioni in diverse città italiane.

ARRESTATI GLI ULTRAS DELLA JUVENTUS, I DETTAGLI

Nel dettaglio l’indagine portata avanti coinvolge i principali gruppi del tifo organizzato: ‘Drughi’, ‘Tradizione-Antichi valori’, ‘Viking’, ‘Nucleo 1985’ e ‘Quelli… di via Filadelfia’, oltre agli ultras nel mirino dell’inchiesta anche un’altra quarantina di soggetti, tutti iscritti nel registro degli indagati che sarebbero dei referenti in varie città italiane. Le perquisizione si sono verificate anche in città come Alessandria, Asti, Biella – ma anche a Como, Savona, Milano, Genova, Pescara, La Spezia, L’Aquila, Firenze, Mantova, Monza e Bergamo. Prevista per le ore 11.30 una conferenza stampa in Procura a Torino dove verranno comunicati tutti i dettagli dell’indagine.