Juventus, il buon compleanno del club bianconero all’Allianz Stadium: “Otto anni a casa”

“Otto anni a casa”. La Juventus celebra l’anniversario dell’inaugurazione dello Stadium, l’8 settembre 2011. “‘Finalmente abbiamo la nostra casa, abbiamo la nostra magnifica squadra, abbiamo degli straordinari tifosi e saremo sempre uniti, oggi e domani, pronti a gridare insieme: Fino Alla Fine!’: queste le parole del nostro presidente, Andrea Agnelli, mentre tagliava il nastro dell’Allianz Stadium. Succedeva esattamente otto anni fa”, si legge sul sito del club bianconero. “Otto anni in cui, nella casa della Juventus, il popolo bianconero ha saputo ribollire di passione, unirsi, trattenere il fiato, superare i (pochi, in verità) momenti difficili, e a fine anno, ritrovarsi per festeggiare insieme un altro trionfo. Otto Scudetti, quattro Coppe Italia e quattro Supercoppe, a essere precisi”.

“Calcio, e non solo. Fin dall’inizio, l’Allianz Stadium – sottolinea la Juventus – è stato pensato per far vivere alle famiglie un’esperienza unica, all’interno di un impianto sicuro, moderno e all’avanguardia. E quindi gli spettacolari light show, le attività di fan entertainment sempre nuove, le aree esclusive, le hospitality, la voglia di guardare sempre avanti e innovarsi“. “L’Allianz Stadium – si legge in conclusione – è una casa sempre nuova, come sempre nuove sono le emozioni che si possono vivere. Ne volete un esempio recente? Pensate, se c’eravate, a quello che avete provato durante Juve-Napoli, 8 giorni fa… Buon compleanno, Allianz Stadium”.