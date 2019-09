Juventus, il CdA approva il piano di sviluppo: 300 milioni di aumento di capitale

Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2019, che evidenzia ricavi pari a € 621,5 milioni e una perdita di € 39,9 milioni. E’ stato inoltre approvato il piano di sviluppo per gli esercizi 2019/2020 – 2023/2024. A sostegno del Piano sarà proposto agli Azionisti un aumento di capitale sociale a pagamento di massimi 300 milioni di euro. Lo comunica la società bianconera in una nota. A tal proposito il CdA ha altresì deliberato la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per il prossimo 24 ottobre 2019, alle ore 10.00, in unica convocazione presso l’Allianz Stadium.