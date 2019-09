Juventus, con l’aumento di capitale arriva anche un nuovo stadio: i progetti futuri [DETTAGLI]

La Juventus guarda al futuro. L’obiettivo dichiarato dei bianconeri è quello di arrivare ai livelli di Barcellona o Bayern Monaco, che fatturano quasi 1 miliardo a stagione. Per rimanere in linea con i top club europei, la società bianconera deve proseguire sulla linea adottata negli ultimi anni. Ingaggiando top player come Cristiano Ronaldo e de Ligt la Juventus è rimasta agganciata al treno europeo. Dal 2006 ad oggi, la crescita della squadra di Andrea Agnelli è stata impressionante, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico. Il recente aumento di capitale è teso a finanziare ulteriormente la crescita, visto che il problema debiti non preoccupa, almeno per adesso, i bianconeri.

Tra i progetti del piano quinquennale della Juventus c’è quello di costruire un nuovo impianto, vicino all’Allianz Stadium. Uno stadio di dimensioni medio-piccole (4000-5000 posti) destinato all’Under 23 e alla Juventus Women. Una struttura che prenderebbe il posto del vecchio palazzetto, ormai in disuso. Tempi e costi di costruzione sarebbero limitati. Si parla di 7-8 milioni di euro e dai 6 mesi ad un anno di lavori. Ma non solo. L’idea è quella di avvicinare tutte le squadre costruendo due o tre campi di allenamento nei pressi dello stadio. In questo modo si agevolerebbero anche i tifosi, che potrebbero godere di più spettacoli nello stesso giorno, andando a vedere magari la squadra Under 23 o la Juventus Women alle 15 e, alle 18 o alle 20,45, la prima squadra, senza alcun problema.