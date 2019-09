Juventus, il ministro Boccia: “Sarri mi piace, il bel gioco verrà”

“All’inizio ho dovuto rifletterci un po’. Sono juventino viscerale e gli juventini doc ricordano tutto. Lui era stato un avversario duro e tosto. Poi con la maglia bianconera addosso l’ho osservato bene. E lui mi piace. E’ tosto, diretto, vero. Sarri sara’ all’altezza delle aspettative e il bel gioco verra'”. Sono le dichiarazioni del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, tifoso bianconero, intervistato da Klaus Davi per la “Gazzetta del Sud” e il “Giornale di Sicilia”. La Juventus è reduce dal successo nella gara di campionato contro la Spal, netto passo in avanti da parte dei bianconeri dopo le vittorie non entusiasmanti contro il Verona ed il Brescia, comincia a vedersi la mano dell’allenatore.