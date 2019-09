Juventus, Pjanic e Sarri in conferenza: “Ronaldo, Dybala e Higuain insieme?”, il tecnico risponde così

Dopo il successo nella partita di campionato contro la Spal, la Juventus cerca continuità anche in Champions League dopo il pareggio contro l’Atletico Madrid, si avvicina l’importante match contro il Leverkusen. Conferenza stampa della vigilia per Maurizio Sarri che ha dato importanti indicazioni. Inizia a parlare Pjanic: “Il mister mi ha chiesto dall’inizio di toccare più palloni. Mi trovo molto bene e vedo la squadra in progressione. Stiamo diventando sempre più forti. Cerco di verticalizzare di più perchè ho tanti giocatori che si muovono bene tra le linee. Sono in uno dei club più forti al mondo e il mio obiettivo è sempre quello di diventare uno dei più forti. Ho la fortuna di aver avuto grandi allenatori e grandi compagni. Mi sento un giocatore importante. Siamo un bel gruppo, molto unito e con tanta fame di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni”.

Poi parola al tecnico: “Domani abbiamo una partita difficile contro un avversario molto forte. Il Leverkusen è la squadra in Bundesliga con il maggior possesso, con i valori fisici più elevati e ha una qualità di palleggio altissima. Abbiamo ancora grandi margini di miglioramento. Il nostro obiettivo è di andare fino alla fine in Champions League ma è una competizione che si decide negli episodi. Mi aspetto un bel risultato domani. E’ una partita difficile ed è la prima in casa in Champions. Poi penseremo alla prossima. Ramsey mi ha sorpreso per come ha recuperato dall’infortunio e si è inserito rapidamente. Credo però che abbia ancora tanti margini di miglioramento.Vedo un grande livello di applicazione durante gli allenamenti, che mi fa ben sperare. Nelle ultime due partite è aumentata la facilità di palleggio. Adesso dobbiamo velocizzarlo e migliorare la percentuale realizzativa. La Champions è il top. Dobbiamo viverla con allegria e non con pesantezza. Le mie favorite? Le squadre inglesi. Ronaldo, Dybala e Higuain insieme dall’inizio? E’ una bella suggestione, ma non siamo ancora pronti a livello di equilibrio. Per adesso potremmo provare questa soluzione solo per spezzoni di partita. La condizione fisica è in crescita, ma è legata anche a quella mentale. Qualcuno riposerà? Non lo so, dipende dall’allenamento di oggi pomeriggio”.