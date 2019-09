Juventus, quanti infortuni: ma il problema non era Allegri?

Domanda: cosa la Juve rincorre di continuo e ad ogni stagione con ossessione e fame? Lo scudetto, che vince ormai da otto anni di fila? No. La Champions, che manca ormai da oltre 20 anni ed è stata più volte sfiorata? Neanche. Gli infortuni? Sì. Avete capito bene. Potrebbe sembrare un paradosso, ma la Juve gli infortuni li rincorre, come fossero un premio da ottenere. Sembra averli cuciti addosso, non vogliono staccarsi. Un rapporto di amore e odio come nelle migliori storie d’amore.

Chiusa la parentesi ironica, è chiaro che la questione si fa seria. Ma la domanda a questo punto è un’altra: il problema non era Allegri? Già, gira e rigira si torna sempre da lui. Sprazzi di ‘Sarrismo’ in questo inizio di stagione, ma tante vittorie ‘Allegriane’. Lo spettro dell’ex allenatore aleggia ancora negli ambienti bianconeri, in campo, nei risultati e negli infortuni appunto.

Spesso è stato attribuito ad Allegri il motivo dei tanti infortuni occorsi ai calciatori della Juve. La preparazione, si diceva. Già. Tutto smentito, e sono bastate poche settimane. Il tecnico adesso si chiama Maurizio Sarri. Il suo atteggiamento in campo è diverso, probabilmente anche la preparazione. Ma niente, non è cambiato nulla. Tanti infortuni anche adesso, uno dietro l’altro: Ramsey, Chiellini, De Sciglio, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Danilo. Tanti, troppi se si considera che siamo soltanto all’inizio e che si rischia di arrivare nei momenti topici con qualche assenza importante, come capitato lo scorso anno nel bel mezzo della fase finale di Champions.

A questo punto, però, il cerchio si stringe. Pensare che il problema di tutto ciò sia l’allenatore non è altro che riduttivo. A ben guardare i nomi, e le rispettive condizioni fisiche, viene da chiedersi se il problema non sia il calciatore stesso. Perché poi, più o meno, sono sempre quelli…