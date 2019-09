Juventus, il retroscena inaspettato di Dani Alves sui bianconeri

Dani Alves ha giocato un anno alla Juventus, sfiorando la vittoria della Champions League. Qualche screzio e poi l’addio. Adesso l’ex terzino del Barcellona è tornato in patria e parla a “The Players Tribune” (una piattaforma nella quale gli sportivi si raccontano in prima persona).

Il retroscena: “Ho avuto la possibilità di ritornare alla Juventus. Ne avevo anche un’altra, ovvero tornare al Barcellona. Ma sarei stato una persona o un professionista migliore?. Ciò che desideravo era la stabilita e la continuità in un club per puntare al Mondiale del 2022. La maggior parte delle società che mi ha contattato non mi ha fatto una proposta di questo tipo, perché in fondo non credevano tanto in me. Tutti mi attribuivano una data di scadenza vicina. Ma sono io a decidere la mia data di scadenza. Solo il San Paolo ha creduto veramente in me”.