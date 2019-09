Juventus, Sarri: “Grande prestazione ma dispiace per palle inattive. Vi dico perché ho scelto Cuadrado”

La Juve sogna il colpaccio, ma si fa riprendere da un Atletico Madrid mai domo: finisce 2-2 al Wanda Metropolitano. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole del tecnico bianconero Maurizio Sarri.

“Grande prestazione, la Juve non segnava qui da anni. Siamo andati vicini all’1-3 e abbiamo rischiato di passare di nuovo in vantaggio nel recupero. Dispiace però perché siamo un po’ leggeri in alcune situazioni prevedibili. Errori su palle inattive? Bisogna migliorare in aggressività, attenzione. Marcare a uomo luogo comune, se siamo passivi lo siamo anche a uomo. Perché Cuadrado al posto di Bernardeschi? La sua velocità in una gara del genere poteva tornarci utile. Cosa è cambiato da Firenze? Lì ci siamo fatti condizionare da situazioni negative, è stata solo una questione mentale e non fisica. La squadra si sta allenando bene. Dobbiamo lavorare sulle palle inattive, sono troppi quattro gol in due partite”.