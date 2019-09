Juventus, Sarri torna ‘parzialmente’: il tecnico guida parte della seduta odierna

Torna, seppur parzialmente. Dopo i tre giorni di riposo concessi conseguentemente alla sfida contro il Napoli, la Juventus è tornata quest’oggi ad allenarsi. Maurizio Sarri, che si sta piano piano riprendendo dai problemi di salute, ha diretto parte della seduta odierna.

I bianconeri, tranne chi è impegnato con le nazionali, si sono ritrovati questo pomeriggio alla Continassa, Higuain e Douglas Costa torneranno invece in gruppo venerdì visti i due giorni supplementari di riposo concessi dall’allenatore. Nel menù di giornata, ovviamente, una ripresa con lavoro di attivazione e atletico, seguito poi da esercizi di possesso palla, partitina e lavori personalizzati nel finale. Per domani è in programma una seduta pomeridiana.