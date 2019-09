Juventus-Spal e Sampdoria-Inter, le pagelle dei principali quotidiani italiani

Nella giornata di ieri sono andati in scena tre interessanti anticipi validi per la 6^ giornata del campionato di Serie A che hanno dato importanti indicazioni sul proseguo della stagione. Nella prima gara successo per 2-0 della Juventus contro la Spal, le reti dei bianconeri sono state realizzate da Pjanic e Cristiano Ronaldo, i bianconeri arrivano al meglio alla sfida della prossima settimana contro l’Inter. I nerazzurri hanno invece conquistato la sesta vittoria consecutiva, avvio di stagione veramente sorprendente per la squadra di Antonio Conte e blitz anche sul campo della Sampdoria, vantaggio siglato da Sensi, poi il raddoppio di Sanchez mentre l’ultime rete è stata siglata da Gagliardini. Ecco le pagelle dei principali quotidiani italiani, ottima partita per Dybala, de Ligt e Ronaldo, così come per Sensi e Brozovic.

Juventus-Spal

Gazzetta dello Sport

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 6; Cuadrado 6.5, Bonucci 6, de Ligt 6.5, Matuidi 6.5; Khedira 6.5 (60′ Emre Can 6.5), Pjanic 7, Rabiot 6 (76′ Bentancur 6); Ramsey 6.5 (64′ Bernardeschi 6); Dybala 7, Ronaldo 7.

SPAL (3-5-2): Berisha 7.5; Igor 5, Vicari 5, Tomovic 5.5; Sala 6 (71′ Jankovic 5), Murgia (56′ Strefezza 5.5), Missiroli 5.5, Valdifiori 5, Reca 5; Moncini 5 (75′ Paloschi 5.5), Petagna 6.

Corriere dello Sport

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 6; Cuadrado 6.5, Bonucci 6.5, de Ligt 6.5, Matuidi 6.5; Khedira 6.5 (60′ Emre Can 6), Pjanic 7.5, Rabiot 5 (76′ Bentancur s.v.); Ramsey 5.5 (64′ Bernardeschi 6); Dybala 6.5, Ronaldo 6.5.

SPAL (3-5-2): Berisha 7; Igor 5, Vicari 6, Tomovic 5.5; Sala 5.5 (71′ Jankovic 5.5), Murgia 5 (56′ Strefezza 5.5), Missiroli 5.5, Valdifiori 5.5, Reca 5.5; Moncini 5.5 (75′ Paloschi s.v), Petagna 5.5.

TuttoSport

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 6; Cuadrado 6, Bonucci 6.5, de Ligt 7, Matuidi 6.5; Khedira 7 (60′ Emre Can 6.5), Pjanic 7.5, Rabiot 6 (76′ Bentancur 6); Ramsey 6.5 (64′ Bernardeschi 6); Dybala 6.5, Ronaldo 7.5.

SPAL (3-5-2): Berisha 8; Igor 6, Vicari, Tomovic 6; Sala 5.5 (71′ Jankovic 5), Murgia 5 (56′ Strefezza 5.5), Missiroli 5.5, Valdifiori 5.5, Reca 5; Moncini 5 (75′ Paloschi 5.5), Petagna 5.5.

Sampdoria-Inter

Gazzetta dello Sport

SAMPDORIA – Audero 5.5; Bereszynski 5, Chabot 4.5, Colley 4.5; Depaoli 5 (56′ Bonazzoli 6.5), Linetty 5 (72′ Caprari 5.5), Ekdal 5 (68′ Vieira 6), Jankto 6.5, Murru 5; Rigoni 5, Quagliarella 5.

INTER – Handanovic 6; Skriniar 5.5, De Vrij 6.5, Bastoni 7; Candreva 6.5 (56′ D’Ambrosio 6), Gagliardini 7, Brozovic 7.5, Sensi (64′ Barella 6), Asamoah 6.5; Lautaro 5.5 (54′ Lukaku 6), Sanchez 5.

Corriere dello Sport

SAMPDORIA – Audero 5.5; Bereszynski 5.5, Chabot 4.5, Colley 5; Depaoli 5.5 (56′ Bonazzoli 5.5), Linetty 6 (72′ Caprari 5.5), Ekdal 5.5 (68′ Vieira 6), Jankto 6.5, Murru 5; Rigoni 5, Quagliarella 5.

INTER – Handanovic 6; Skriniar 5.5, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Candreva 6.5 (56′ D’Ambrosio 6), Gagliardini 7, Brozovic 7.5, Sensi 7.5 (64′ Barella 6), Asamoah 6.5; Lautaro 5.5 (54′ Lukaku 6), Sanchez 5.5.

TuttoSport

SAMPDORIA – Audero 5; Bereszynski 5, Chabot 4, Colley 4.5; Depaoli 5 (56′ Bonazzoli 6), Linetty 6 (72′ Caprari 5.5), Ekdal 5 (68′ Vieira 6), Jankto 6, Murru 5; Rigoni 5.5, Quagliarella 5.

INTER – Handanovic 6; Skriniar 5.5, De Vrij 6.5, Bastoni 7; Candreva 6 (56′ D’Ambrosio 6), Gagliardini 7, Brozovic 7.5, Sensi 7.5 (64′ Barella 6), Asamoah 6.5; Lautaro 5.5 (54′ Lukaku 6), Sanchez 5.5.