Juventus-Verona, Sarri in conferenza stampa: la condizione di Dybala, la posizione di Bernardeschi e le ultime di formazione

La Juventus è reduce dal pareggio in Champions League contro l’Atletico Madrid, ottima prestazione dei bianconeri nonostante il pareggio 2-2, adesso la squadra si prepara per la sfida di campionato contro il Verona. Conferenza stampa della vigilia per l’allenatore Maurizio Sarri: “Quando qualcosa non funziona mi piace capire il perchè e migliorarlo. Sulle palle alte è stato un difetto di attenzione e aggressività che possiamo risolvere. Dybala è arrivato ad agosto inoltrato e non è al top della condizione, ma ci puo’ dare una grandissima mano anche in questo momento. In futuro vedo la specializzazione di Bernardeschi come centrocampista e non come attaccante esterno. In questo momento però ho bisogno di lui in attacco. Lo aiuteremo a rendere al meglio: è un giocatore con grandissime qualità”.

“Ramsey ha fatto dei passi avanti importanti. Rabiot si sta risollevando. Probabilmente ci sarà spazio per entrambi in questo ciclo di partite. Bisogna dargli il tempo di adattarsi a una nuova realtà e a un nuovo campionato. Douglas Costa ha fatto un ottimo inizio di stagione. Conto molto su di lui, e speravo non s’infortunasse perchè poteva continuare a crescere, ma dovrà saltare qualche partita. Danilo, a sinistra è un’opzione possibile. Stiamo aspettando anche il recupero di De Sciglio e possiamo anche abbassare Cuadrado per far riposare Alex Sandro”.