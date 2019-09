Karapetyan, che attacco a Bonucci: “Quello che hai fatto è vergognoso!”

“Ho un grande rispetto per la tua carriera ma quello che hai fatto è vergognoso“. Il giocatore dell’Armenia Aleksandr Karapetyan se la prende con Bonucci su Instagram il giorno dopo l’espulsione per un intervento a gomito alto ai danni del difensore della Juve e della Nazionale. Secondo il calciatore armeno, nella partita di ieri valida per le qualificazioni ad Euro 2020, il giocatore italiano avrebbe simulato di aver ricevuto un colpo inducendo l’arbitro ad ammonirlo per la seconda volta e dunque ad espellerlo quando la partita era in parità sull’1-1.