Keisuke Honda vuole continuare a giocare: la sua ultima proposta è…social

Keisuke Honda, giapponese ex Milan che ha terminato a maggio la sua avventura australiana con i Melbourne Victory, è alla ricerca di una squadra. Il centrocampista si è offerto al Manchester United in un modo a dir poco insolito… con un post su Twitter. “Fatemi un’offerta”, si legge sul suo account ufficiale. Ma non è finita qui, perché Honda ha taggato anche l’account del Manchester United, club dei suoi sogni. “Non ho bisogno di soldi ma devo giocare con una grande squadra e con grandi compagni di squadra!”, ha aggiunto il 33enne calciatore giapponese, che vorrebbe continuare a giocare a livello internazionale dopo aver annunciato la sua intenzione di competere alle Olimpiadi di Tokyo 2020 come fuori quota.

Give me an offer. I don’t need money but I need to play with great team and great team mate! @ManUtd @ManUtd_JP — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) September 27, 2019