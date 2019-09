Kolasinac torna sull’aggressione a lui e Ozil: “Ho saltato qualche allenamento all’inizio…”

Aveva affrontato con coraggio e a mani nude i due aggressori che volevano rapinare lui e Ozi. Sead Kolasinac è tornato a parlare di quell’episodio di fine luglio che ha purtroppo lasciato qualche strascico a livello mentale.

“Di quello che è successo – ha detto – non voglio parlarne nel dettaglio. È successo, ma ormai è qualcosa che appartiene al passato. Lo stesso è per Mesut. Siamo tornati a disposizione, ci concentriamo solo sul nostro lavoro e sulla squadra. Abbiamo una partita molto importante a Francoforte. Sono felice di essere tornato. Mentalmente è stato davvero difficile, ho dovuto saltare qualche allenamento all’inizio. Ora sono qui e felice di essere di nuovo con la squadra e in grado di dare il mio contributo in campo”.