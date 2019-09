Kompany, che sfortuna! Il difensore costretto a rinunciare alla partita d’addio: la motivazione è assurda

“Sono infortunato, un classico e un segno del destino”. Ha usato l’ironia per cercare di sdrammatizzare una beffa che in qualche modo certifica la sua carriera. Il difensore belga Vincent Kompany, attuale capitano-allenatore dell’Anderlecht, dovrà saltare la sua partita d’addio al Manchester City per un problema al tendine del ginocchio. L’ex capitano doveva essere il principale protagonista della partita di beneficenza (per raccogliere fondi per la sua associazione benefica sui senzatetto Tackle4MCR) che vedrà in campo leggende del City affrontare un formazione All Stars di calciatori in attività ed ex della Premier League. Si va da Aguero a Giggs, da Henry a Yaya Touré. Tra le star anche Balotelli.

Kompany ha lasciato i campioni della Premier League a maggio per diventare manager-giocatore all’Anderlecht e, proprio come nella seconda parte della sua carriera al City, è stato colpito da un infortunio muscolare nella sconfitta contro il Genk, lo scorso mese. “Sfortunatamente non posso giocare. Ho una leggera lesione al tendine del ginocchio e non posso rischiare. È tipico di me”, ha detto Kompany.