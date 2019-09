Lazio, Inzaghi in conferenza: “Battibecco con Immobile?”, il tecnico risponde così…

“Domani sarà una partita impegnativa contro una squadra forte. Serviranno coraggio e personalità perché troveremo un ambiente carico e uno stadio pieno che inciterà i nostri avversari fino alla fine. Servirà lucidità”. Sono le parole dell’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter a San Siro.

“Dobbiamo sempre lavorare tutti insieme con i piedi per terra, la squadra ha sempre creato ed è stata in campo anche nelle due sconfitte contro Spal e Cluj, che sono state motivo di grande analisi e, se prese nel modo giusto, ci aiuteranno a crescere. Immobile? Ciro si era scusato con me a fine partita, ieri l’ha fatto davanti a compagni e società. Per compiere quel passo in più, ognuno deve lavorare per il bene della squadra”.

“Il ritorno di Conte è stato importante, così come quello di Sarri, il tecnico nerazzurro è un grande allenatore che ha fatto la gavetta e ha sempre ottenuto risultati. Tra di noi c’è grandissima stima. Ha una grandissima squadra a disposizione e ci ha messo poco a insegnare i suoi concetti. Ci siamo incontrati spesso fuori dal campo e giocando con lo stesso modulo di riferimento è una persona con cui si parla volentieri di calcio”.

“Razzismo negli stadi? Sono episodi da condannare, non devono esistere forme di razzismo. Si pensava fossimo migliorati, poi nelle ultime partite sono accadute cose che non dovrebbero mai esistere”.