Lazio, il provvedimento della dirigenza dopo la sfuriata di Immobile al tecnico Inzaghi

La 4^ giornata del campionato di Serie A si è conclusa con il successo della Lazio davanti al pubblico amico contro il Parma, ad aprire le marcature è stato Ciro Immobile, poi il raddoppio di Marusic su perfetto assist da parte di Milinkovic-Savic. Non sono mancati i momenti di nervosismo, nel dettaglio sfuriata di Immobile al tecnico Simone Inzaghi dopo la sostituzione, l’attaccante ha dimostrato il malcontento per il cambio con Caicedo con gesti plateali, poi il faccia a faccia in panchina con l’allenatore biancoceleste. Immobile si è poi scusato prima con i compagni e poi pubblicamente ma la Lazio ha deciso comunque di prendere un provvedimento, il calciatore verrà multato, il regolamento in casa Lazio da questo punto di vista parla molto chiaro. La vicenda adesso è stata messa alle spalle, Immobile continuerà a trascinare la Lazio a partire dal prossimo match.