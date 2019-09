Lazio-Roma, cori e fumogeni vicino allo stadio: “Romanista ebreo e la mamma di Zaniolo è una p…” [VIDEO]

Clima tutt’altro che tranquillo a Roma per il derby, in programma alle 18. Cori, fumogeni e bandiere a Ponte Milvio dove si stanno già radunando i primi tifosi della Lazio diretti allo stadio. Fischi si sono sollevati da un gruppo di supporter biancocelesti al passaggio di un blindato della polizia. I tifosi stanno intonando cori contro la Roma e alcuni stanno accendendo fumogeni blu. Tutta l’area dello stadio Olimpico è presidiata dalle forze dell’ordine. Il piano sicurezza è scattato già ieri sera con bonifiche e controlli. La Nord, dopo la coreografia per Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili ucciso a Roma il 7 agosto scorso, resterà in silenzio per i primi 45 minuti della partita, come era stato già deciso prima dell’omicidio dal leader della curva Nord. Non è mancato il solito repertorio dei cori, da “La mamma di Zaniolo è una p…”, intonato a più riprese contro la mamma del giocatore della Roma, a “Romanista ebreo“.