Lazio, Simone Inzaghi senza paura: “non ci dobbiamo porre limiti”

“Se puntiamo piu’ in alto del quarto posto? Non siamo bravi a fare proclami. In questi anni abbiamo vinto trofei e giocato finali. Non ci dobbiamo porre limiti”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della partita contro la Spal. “Ragioniamo di partita in partita, guardiamo alla Spal e affrontiamola con grande attenzione. Ripensando al derby – ha detto l’allenatore biancoceleste in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello – avrei voluto rigiocare subito anziche’ aspettare 15 giorni di sosta. Il pareggio brucia ma rimane la buona prestazione”. Tanti i Nazionali rientrati solo nelle ultime ore: “Abbiamo tenuto alto il nome della Lazio. Sono contento – ha spiegato il tecnico della Lazio – ma rispetto alle altre settimane non ho avuto i giocatori sotto controllo tutti i giorni”, ha concluso il tecnico piacentino.