Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio, caos in casa Juventus

Lutto in casa Novara, è scomparso all’età di 79 anni Giovanni “Nini” Udovichich, icona del Novara Calcio, vero e proprio emblema del “vecchio cuore azzurro”. Nato a Fiume, in Croazia, nel 1940, fuggì esule in Italia al seguito della sua famiglia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e si stabilì a Novara nel 1946. Figura imponente Nini Udovichich iniziò a giocare a calcio nelle giovanili del Novara, e nel 1958 esordì in prima squadra nel ruolo di stopper. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ stato, insieme a Mandzukic, l’altro escluso di lusso dalla lista Champions della Juventus. Emre Can si è sfogato sui media tedeschi, rilasciando dichiarazioni abbastanza dure. Queste le sue parole. “Sono molto arrabbiato, soprattutto perché la scorsa settimana mi era stato promesso qualcosa di diverso. Una delle condizioni per rimanere è che fossi incluso nella lista Champions”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Acque agitate in casa Bari, la compagine data per favorita nel girone C di terza serie. La squadra del presidente De Laurentiis è stata inaspettatamente sconfitta in casa dalla Viterbese alla seconda giornata di campionato. Sulla graticola è finito il tecnico dei pugliesi, Giovanni Cornacchini. Già criticato da tanti tifosi per il non entusiasmante gioco espresso, l’allenatore è finito nel mirino dei supporter dopo la prestazione di domenica scorsa. Nel frattempo, è giallo in merito ad una sua presunta aggressione. Secondo quanto circola sui social (a darne notizia è la pagina Facebook ‘La nuova Bari‘), Cornacchini sarebbe infatti stato aggredito verbalmente. (LA NOTIZIE NEL DETTAGLIO).