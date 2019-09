Le notizie del giorno – I tifosi del Milan contro Giampaolo, gesto vergognoso su Mihajlovic e Balotelli snobba la Juve

Le notizie del giorno – Continuano le trattative di calciomercato, i club del massimo campionato italiano e non solo si muovono in vista delle prossime sessioni, ore calde dopo l’ultima giornata in Serie A, in particolar modo situazione delicata per quanto riguarda alcune panchine. Critiche furiose nei confronti di Giampaolo dopo la sconfitta del derby contro l’Inter.

PANCHINA MILAN, LA PROTESTA DEI TIFOSI – I tifosi del Milan chiedono già la testa del tecnico Giampaolo. I rossoneri hanno disputato una brutta partita nel derby contro l’Inter, 0-2 il risultato finale con le reti di Brozovic e Lukaku ma a preoccupare è stata la prestazione della squadra. Nel mirino è finito l’ex Sampdoria che non può permettersi passi falsi, decisive le prossime due sfide, la prima in trasferta contro il Torino, la seconda in casa contro la Fiorentina, c’è chi invoca il ritorno di Gattuso, chi quello di Allegri. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Esposto del Bologna a Polizia Postale e Facebook. Nel mirino ‘Il Calcio ai tempi di Whatsapp‘, pagina del social network all’interno del quale tra ieri e oggi sono comparsi post di cattivo gusto contro Mihajlovic e la leucemia contro la quale sta lottando da luglio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“La partita con la Juventus? E’ come tutte le altre”. Indifferenza da parte di Mario Balotelli in vista della prossima giornata del campionato di Serie A contro la Juventus, l’attaccante ha scontato 4 giornate di squalifica. Nell’anticipazione dell’intervista che ha rilasciato a Dazn il calciatore non risparmia qualche frecciata: “Non sono mai stato cosi’ bene, nemmeno ai tempi del Manchester City”, dice a proposito del suo stato di forma e della sua condizione. Poi la frecciata a Cristiano Ronaldo: “Se mi esalta l’idea di giocare contro CR7? No, non mi interessa proprio”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).