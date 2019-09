Lecce, le parole di Liverani: “Ci vorrà un approccio umile e aggressivo allo stesso tempo”. E su Babacar…

“Domani ci vorrà un approccio da Lecce, con umiltà e aggressività allo stesso tempo. Il Torino è una squadra simile al Verona, bada molto al sodo ed è ben organizzata ed allenata. Nel loro collettivo hanno delle individualità in grado di risolvere le partite da sole”. Queste le parole di Liverani alla vigilia della sfida all’Olimpico di Torino, contro i granata di Walter Mazzarri. Imperativo categorico cercare di cancellare lo zero in classifica, al cospetto di un avversario a punteggio pieno. “La sosta del campionato ci ha permesso di recuperare qualche giocatore; questi quindici giorni di allenamenti hanno aiutato gli ultimi arrivati a inserirsi e riprendere la forma – prosegue il mister -. Abbiamo lavorato sulle distanze tra i reparti, a prescindere poi dall’altezza ed visto i miei ragazzi più vivi, più brillanti ed arrabbiati per la prestazione offerta contro il Verona”.

Imbula e Dell’Orco resteranno a casa per problemi fisici, mentre su un possibile impiego dal primo minuto dell’ultimo arrivato Babacar, il tecnico romano ha detto: “In allenamento sta dimostrando di essere un giocatore forte, sappiamo quello che ci può e ci deve dare”.