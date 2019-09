Lecce-Napoli, le parole di Liverani e Ancelotti: il tecnico salentino fa una battuta sul rigore ripetuto

Al termine di Lecce-Napoli, con la vittoria per 4-1 dei partenopei, Fabio Liverani ha commentato la gara ai microfoni di DAZN: “Le batoste lasciano il tempo che trovano. La squadra ha fatto venti minuti abbastanza bene, abbiamo preso gol su un doppio rimpallo. Abbiamo subito troppo le loro ripartenze. Non eravamo fenomeni dopo Torino, non siamo scarsi adesso. Mi auguro di vedere tanti rigori ripetuti visto che sono stati tanto così precisi. Dovevamo essere bravi a palleggiare un po’ di più, non scordiamoci che il Napoli è la squadra che ha battuto i campioni d’Europa. Mi aspettavo più personalità tecnica dai miei, speravo avessero meno tarli. Mi rammarico quando facciamo errori per ansia e paura di giocare la palla. Ma questo è un percorso di crescita”.

Anche Carlo Ancelotti ha commentato la gara, sempre ai microfoni di DAZN: “Il turnover? Questo è un gruppo che mi dà modo di scegliere, è venuta fuori una bella partita. Non perfetta, perché abbiamo commesso qualche errore di troppo, qualche cambio gioco lungo. Si può migliorare, ma l’abbiamo controllata bene, anche se nella prima parte eravamo un po’ leziosi. Non era semplice”. “Fabian Ruiz? Avevamo adottato un modulo offensivo, con due terzini molto alti, per cui Fabian che ha già giocato una prima parte più basso, la seconda più avanti con Malcuit più bloccato, e lui dalla trequarti in su ha grandi qualità – aggiunge il tecnico partenopeo -. C’era il ds del Barcellona Abidal in tribuna? Fabian sta bene qui”. “Elmas? Cresce, dobbiamo avere pazienza, ha fatto molto meglio la prima parte che non la seconda, il cartellino l’ha condizionato, ma è stato molto utile e intelligente, siamo contenti di averlo. Llorente-Milik? Arek si trova molto bene a giocare con a fianco un’altra punta, è bravissimo anche come centrale. Mi è piaciuto molto come hanno lavorato insieme”, conclude Ancelotti.