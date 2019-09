Lecce-Napoli, Liverani: “vi svelo i segreti per fare risultato”

“Il Lecce deve continuare la strada intrapresa col Torino. Dobbiamo crescere in fatto di saper soffrire ed essere compatti: domani sara’ una partita di grande sacrificio fisico, mentale e tecnico”.Sono le dichiarazioni del tecnico del Lecce Fabio Liverani alla vigilia della sfida contro il Napoli. “Il Napoli ha tante opzioni, sia come gruppo sia come singoli – prosegue -. Hanno sconfitto i campioni d’Europa e non credo serva aggiungere altro sul valore dell’avversario. Ci saranno momenti in cui subiremo tanto: dobbiamo difenderci bene ed essere cattivi quando andiamo a prenderli alti. Non possiamo concedere l’uno contro uno sugli esterni, e per arginarli serviranno continui raddoppi. Il loro punta di forza? Mertens, Insigne e Callejon giocano assieme da anni e sanno esattamente cosa fare”.

Sulla formazione: “Guardiamo sempre l’avversario, a prescindere dalla categoria. L’infrasettimanale a novembre non e’ lo stesso di settembre; ci sono valutazioni piu’ ampie da fare, a partire dal capire chi puo’ giocare una partita, chi due e chi deve giocarne tre”, conclude il tecnico.