Lecce, presentato Babacar: “Avevo detto subito al mio agente di accettare questa proposta”

“Avevo subito detto al mio procuratore di accettare la proposta del Lecce, se non vi fosse stata l’opportunità di andare all’estero. Sposo questa causa con cuore e determinazione. Quanti gol quest’anno? I miei gol sono la salvezza del Lecce, poi quello che arriverà arriverà. Io sono a completa disposizione del mister, darò sempre il massimo per questa maglia anche se dovessi giocare per un solo minuto”. Sono le parole del nuovo attaccante del Lecce Babacar, presentato quest’oggi in conferenza stampa.

Soddisfatto il presidente dei giallorossi Sticchi Damiani: “Il suo arrivo è stato fortemente voluto dal nostro direttore sportivo e dal mister e va a completare un reparto importante. E’ stata un’operazione lunga e complicata, ma conclusa felicemente”.