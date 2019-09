Lecce-Roma, le parole di Liverani e Fonseca nel post-partita

“Dobbiamo crescere, il percorso è lungo e ricco di difficoltà ma col lavoro possiamo raggiungere l’obiettivo salvezza“. Questo il commento di Fabio Liverani nel post partita di Lecce-Roma vinta 1-0 dai capitolini. Decide per i giallorossi una rete di Dzeko: “Gabriel sul gol non ha fatto un errore grave perché il colpo di testa era da posizione ravvicinata – ha spiegato il tecnico ai microfoni di DAZN – L’1-0 è nato da una palla persa e quella è l’unica nostra colpa”. Ora i prossimi impegni vedranno il Lecce impegnato contro Atalanta, Milan e Juventus: “Le difficoltà sono abissali sulla carta ma noi dobbiamo giocare come sempre fatto. Nulla è scontato”, ha concluso Liverani.

Ospite ai microfoni di DAZN anche l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca: “Vincere questo tipo di partite è sempre fondamentale ai fini della classifica e lo abbiamo fatto con una buona prestazione. Smalling e Mancini hanno fatto due buone prove ed è importante non aver subito gol”. “Siamo stati in controllo del gioco, abbiamo creato molte occasioni e sbagliato un rigore. Ma il Lecce ha creato in contropiede molte situazioni pericolose. Fortunatamente siamo stati bravi a sbloccare il risultato con una grande giocata di Dzeko”. Sull’uscita di Pellegrini per infortunio, Fonseca precisa: “Pellegrini ha un problema fisico che dobbiamo risolvere. Ma ha giocato bene nonostante il dolore e sono soddisfatto della sua prestazione”.