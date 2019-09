Lecce-Roma, Sticchi Damiani presenta il match: “mi aspetto una risposta”

“Lecce-Roma domenica? Noi fino ad ora non abbiamo fatto in casa una partita strepitosa, come abbiamo fatto a Torino e a Ferrara. Mi piacerebbe vedere una grande prestazione anche in casa, poi vediamo. Del resto il risultato è figlio di tanti fattori ed è complicato dirlo ora, ma a me interessa che il Lecce faccia una prestazione importante davanti ai suoi tifosi”. Sono le dichiarazioni del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ai microfoni dell’Adnkronos in vista dell’importante partita contro la Roma. “Il gioco di Fonseca? La Roma mi sembra una squadra ben organizzata. Durante la settimana io lavoro a Roma e la settimana scorsa ho avuto l’opportunità di vederla dal vivo in Europa League. Ho visto una squadra che quando accelera fa male in qualsiasi momento, ben organizzata e con individualità importanti, soprattutto con dei giovani di grande qualità come Zaniolo e Kluivert sopra tutti”, ha aggiunto Sticchi Damiani. Il Lecce ai tifosi della Roma riporta alla mente cattivi ricordi. “Stando a Roma da tanti anni non c’è occasione in cui non mi ricordano di quella partita. Ma io non c’entro niente, sono presidente da due anni…”.