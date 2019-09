Lecce-Verona streaming – Due neopromosse a confronto. Dopo aver raggiunto il salto di categoria nella scorsa stagione, salentini e scaligeri si ritrovano in massima serie. Esordio negativo per i ragazzi di Liverani, che nonostante una partenza discreta si sono dovuti arrendere agli attacchi dell’Inter. Così così per quelli di Juric, che hanno pareggiato in casa contro il Bologna. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, sul canale 254 e in streaming sulla piattaforma Sky Go.