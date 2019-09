Lega Serie A, delegazione cinese in visita presso la sede

Questa mattina una rappresentanza del mondo sportivo cinese si è recata in visita presso la sede della Lega Serie A per incontrare il Presidente Gaetano Miccichè e l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo. La delegazione, capeggiata dal Vice Ministro dello Sport cinese, Du Zhaocai, ha potuto confrontarsi da vicino con il modello organizzativo della Lega Serie A e conoscere il funzionamento dei vari uffici, discutendo di possibilità di collaborazione per il futuro. L’incontro, giudicato utile e costruttivo da ambo le parti, sarà replicato entro fine anno sul territorio cinese in vista dell’apertura di una sede della Lega Serie A in Oriente.