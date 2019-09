Lewandowski come Meyer: 9 gol nei primi 5 match, è record

Robert Lewandowski si conferma come al solito come uno dei migliori attaccanti in circolazione, il polacco sempre più nella storia del Bayern Monaco e della Bundesliga. Il calciatore ha messo a segno un’altra doppietta nella sfida di sabato nella partita davanti al pubblico amico contro il Colonia, il match si è concluso con il netto risultato di 4-0, il calciatore è salito così a quota 9 gol nelle prime 5 partite di campionato, è stato eguagliato un record che apparteneva a Peter Meyer, attaccante del Borussia Moenchengladbach nella stagione 1967/1968. Lewandowski ha una media realizzativa impressionante ed è pronto a superare nuovi record.