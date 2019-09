Liverpool, Alisson a 360°: il Pallone d’Oro, la parata più importante e gli obiettivi

“Ho letto alcune notizie e sono orgoglioso, ma so che non e’ facile. E’ ancora piu’ difficile per un portiere”. Sono le dichiarazioni di Alisson Becker portiere del Liverpool in riferimento alla sua candidatura al Pallone D’oro al quotidiano spagnolo Marca. “Capite quanto sia difficile per i portieri. La differenza e’ che il portiere non segna gol. Li evita. E alla gente piace celebrare gli obiettivi, penso che sia per questo che gli attaccanti si distinguano un po’ di piu’. Sarebbe un grande onore, ma preferisco pensare solo a fare il mio lavoro e aiutare il Liverpool in questa stagione”. Alla Roma ha vissuto due stagioni “molto positive che mi hanno permesso di maturare come calciatore e come persona”.

Sulla parata più bella: “difficile scegliere, ma credo che la parata piu’ importante sia stata quella contro il Napoli ad Anfield, in Champions. Un intervento decisivo su Milik nei minuti finali del match”.

Sugli obiettivi: “Ogni titolo ha la sua importanza. La Champions e’ il campionato di club piu’ importante in Europa e il Liverpool non lo vinceva da molto tempo. La Coppa America e’ un titolo speciale perche’ e’ stata la mia prima volta con la squadra nazionale. E’ stata una stagione speciale e ci siamo divertiti molto, ma nel calcio non c’e’ tempo per festeggiare” ha dichiarato Alisson.