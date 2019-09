Liverpool, Klopp torna sul ko contro il Napoli: “di solito quelle partite non le perdi”

“Se guardiamo alla prestazione complessiva, non e’ stata una partita di quelle che solitamente perdi. Abbiamo giocato una buona gara, matura, contro un avversario difficile”. Sono le dichiarazioni di Jurgen Klopp che torna a parlare dopo la sconfitta nella gara di Champions League contro il Napoli. “Non e’ possibile dominare una partita contro il Napoli, sono un’ottima squadra, con buoni giocatori dietro e a centrocampo. Non e’ una squadra facile da affrontare o a cui e’ semplice fare due o tre gol”. Adesso la sfida contro il Chelsea: “Siamo in un buon momento e vogliamo prolungarlo mentre dal punto di vista della prestazione vogliamo fare meglio – l’analisi del tecnico del Liverpool – Non vinciamo a Stamford Bridge da settembre 2016? Non e’ una bella cosa ma non mi pesa. Cercheremo di cambiare questa tendenza e andremo li’ per fare risultato. Mi ricordo che in quell’anno abbiamo battuto tutte le prime sei ma poi ci sono stati tanti altri problem. Non e’ scritto da nessuna parte che abbiamo gia’ vinto, il Chelsea e’ una squadra forte, mi ricorda il mio primo Borussia Dortmund”.