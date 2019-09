Liverpool, Lovren: “Sollevato che si sia chiuso il mercato. Ho accettato di rimanere perché…”

“Provo sollievo dal fatto che la finestra di mercato si sia chiusa, mi ero stancato di leggere e ascoltare ogni giorno notizie su di me che andavo via o restavo a Liverpool. E’ un qualcosa che mi ha infastidito”. Lo ha detto il difensore del Liverpool Dejan Lovren in un’intervista rilasciata a ‘Sportske Novosti’ a proposito del passaggio alla Roma, poi sfumato. “Ho pensato di andar via, sapevo di aver dato il massimo per il Liverpool, di aver vinto la Champions, e non sono un tipo di giocatore a cui piace restare in panchina e guadagnare soldi – ha proseguito – Alcune persone intorno a me mi hanno detto ‘cosa ti importa, prendi i soldi e stai in silenzio’. Ma non sono felice in panchina”. Decisivo è stato l’intervento di Jurgen Klopp. “Mi ha detto, ‘ascolta amico, sei un giocatore di alto livello, non ti lasceremo andar via in prestito. Abbiamo bisogno di te’. Così ho accettato di restare”.