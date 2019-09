Luciano Moggi alza la voce: che bordata nei confronti di Sarri!

“Sarri deve smetterla di lamentarsi, ha ragione Conte. Ha una squadra fortissima, e quindi deve andare avanti con quello che ha che non ha nessuna altra squadra, senza accampare scuse quando non vince. A Firenze il campo era lo stesso sia per la Juve che per la Fiorentina, come anche il caldo”. Sono le dichiarazioni dell’ex dg della Juventus, Luciano Moggi, all’Adnkronos. “Gli esclusi dalla lista Champions? Possono fare parte lista del futuro. La Juve dovrebbe distribuire bene le forze, c’è campionato, Coppa Italia e Champions e la Juve punta a tutti gli obbiettivi. Tutti hanno diritto di giocare, ho visto che ci sono stati molti rifiuti di andare via, quindi vuol dire che stanno bene a Torino e non devono lamentarsi e collaborare con l’allenatore”, ha aggiunto Moggi.

“L’Inter sarà sicuramente una delle antagoniste della Juve, ha un allenatore che oltre ad essere bravo e un grande motivatore. Che abbia fatto 9 punti in tre partite ci sta perché hanno incontrato Lecce, Cagliari e Udinese, mentre la Juventus, ha incontrato Napoli e Fiorentina, avversarie ben diverse. Ad ogni modo non sarà più una passeggiata della Juventus ma una lotta con Napoli e Inter fino alla fine”.