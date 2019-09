Lutto nel mondo del calcio, si è spento un ex portiere [NOME e DETTAGLI]

Si è spento Edgardo Andrada, conosciuto nel mondo del calcio come “El gato”, passato alla storia per aver subito nel 1969 – quando difendeva la porta del Vasco de Gama – il gol numero 1000 di Pelè. Andrada, che aveva 80 anni, era argentino, aveva vestito la maglia del Rosario prima di trasferirsi in Brasile, con il Vasco de Gama. Anni dopo il suo ritiro, Andrada fu accusato di aver partecipato all’assassinio di due militanti durante la dittatura militare argentina, accusa dalla quale molti anni dopo fu scagionato.