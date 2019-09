Malattia Mihajlovic, la decisione per la partita del Bologna contro il Brescia

MALATTIA MIHAJLOVIC – Inizio di campionato positivo per il Bologna, la squadra rossoblu ha conquistato quattro punti nelle prime due partite frutto del pareggio sul campo del Verona e del successo nella partita davanti al pubblico amico contro la Spal. Nelle prime due partite grande sorpresa con la presenza in panchina dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, il tecnico sta lottando contro la malattia, ha infatti scoperto di avere la leucemia, il serbo ha deciso di stare vicino alla squadra. Adesso il Bologna è al lavoro per preparare la partita contro il Brescia, Mihajlovic in settimana rientrerà al Sant’Orsola per iniziare il secondo ciclo di chemioterapia e per questo motivo salterà sicuramente l’incontro di Brescia, saranno De Leo e Tanjga a guidare sul campo la squadra.