Malattia Mihajlovic, la rivelazione di Mancini: “l’ho sentito e…”

“Ho sentito Sinisa. Mi sembra stia meglio. Mi sembra che tutto vada per il verso giusto e questo mi rende felice e rendera’ felici tutti quelli che gli vogliono bene“. Sono le dichiarazioni del ct della Nazionale Roberto Mancini in merito alle condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic, incontrando i giornalisti nel ritiro azzurro di Casteldebole a Bologna. Il serbo sta lottando come un leone contro la malattia, in particolar modo ha sorpreso positivamente quando si è presentato in panchina contro il Verona, l’allenatore ha poi bissato la presenza anche contro la Spal, questa volta sono anche arrivati i tre punti importanti per la classifica.